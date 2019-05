Courts flambants neufs, nouvelles règles : l'édition 2019 de Roland-Garros en cinq nouveautés

Roland-Garros prend petit à petit un nouveau visage. Si tous les travaux seront achevés pour l’édition 2021, les spectateurs pourront déjà se rendre compte de la modernisation du stade en cours dès cette édition 2019, avec la livraison du nouveau court Simonne-Mathieu, et le Philippe-Chatrier remanié. Le premier, semi-enterré et d’une capacité de 5000 places, a été construit dans le jardin des Serres d’Auteuil. Le second, qui doit se doter d’un toit pour l’édition 2020, a été démoli quelques jours seulement après la fin du dernier tournoi. De nouvelles tribunes (toujours d’une capacité de 15.000 places) ont été construites, et sa nouvelle configuration permettra d’offrir de nouveaux espaces aux joueurs et joueuses. Ils disposeront notamment de vestiaires plus spacieux et plus fonctionnels, d’une salle d’échauffement, d’un espace pour accueillir les kinés privés. Ils pourront également accéder au court Suzanne-Lenglen via un souterrain depuis le court Central.





Enfin, quatre nouveaux courts de compétition (10, 11, 12, 13) et deux nouveaux terrains d’entraînement (15 et 16) seront accessibles, à l’extrémité ouest du stade, appelée le Fonds des Princes.





Avec tous ces changements, l’ordre d’importance des courts est désormais le suivant : Philippe-Chatrier, Suzanne-Lenglen, Simonne-Mathieu, court numéro 1 et court numéro 14.