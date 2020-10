Roland-Garros : "Il fait trop froid pour jouer", déplore Rafael Nadal Dans le froid, Rafael Nadal a signé la victoire la plus tardive dans l'histoire de Roland-Garros. − MARTIN BUREAU / AFP

MÉTÉO - Tombeur en trois sets de Jannik Sinner au cœur de la nuit parisienne, Rafael Nadal s'est plaint des conditions dans lesquelles il a joué son quart de finale. L'Espagnol a dû lutter contre le froid et le vent jusqu'à 1h26 du matin.

Jusqu'au bout de la nuit. En quête d'une 13e couronne à Roland-Garros, un 20e titre en Grand Chelem qui lui permettrait d'égaler le record de Roger Federer, Rafael Nadal a composté, dans le froid et le vent de la nuit automnale, son billet pour les demi-finales. Appelé à jouer le dernier match d'une journée marathon, débutée à 11h, avec cinq rencontres annoncées sur le Central, le numéro 2 mondial n'est entré sur le court que peu avant 22h30. L'Espagnol a bouclé son match à 1h26 du matin, sur un smash gagnant, face à l'espoir italien Jannik Sinner (7-6 (7/4), 6-4, 6-1). Sous dix petits degrés et devant des dizaines de spectateurs, emmitouflés sous des couches de vêtement, il a gagné la partie la plus tardive de l'histoire du tournoi. "Il est très tard, merci d'être restés malgré les conditions difficiles", a-t-il lancé au public frigorifié du Central après sa victoire, la 98e en 100 matchs joués sur la terre battue parisienne. Quelques instants plus tard, lors de sa conférence de presse virtuelle, le Majorquin de 34 ans est revenu sur cette "night session", commencée à 22h37. "Le problème, c'est la météo, bien sûr ce n'est pas idéal de finir à 1h30 du matin, mais il fait surtout trop froid pour jouer. Il fait très, très froid", a-t-il regretté. "Je sais que les footballeurs jouent dans ces conditions, mais ils sont en mouvement tout le temps. Nous, on bouge, on s'arrête, on se pose aux changements de côté, on revient. Je pense que c'est un peu dangereux pour le corps de jouer dans ces conditions."

Au début de la quinzaine, alors que la météo faisait dégoupiller Victoria Azarenka, il avait déjà pointé les conditions de jeu particulières à Paris. "Elles sont très, très difficiles. Il fait tellement froid", avait indiqué le maître des lieux. "C'est une situation extrême pour jouer un tournoi en extérieur, avec de la pluie presque chaque jour, le froid, le vent... Cela rend les choses difficiles pour tout le monde. (...) Les conditions sont probablement les plus difficiles que j'ai connues ici pour différentes raisons."

Mardi, aux quatre rencontres programmées sur le Central, a été ajouté dans la matinée le dernier huitième de finale du tableau féminin qui n'avait pu se jouer la veille à cause de la pluie, ce qui a, comme on pouvait le présager, créé un embouteillage. "Je ne sais pas pourquoi ils ont programmé cinq matchs sur le Chatrier, il y avait des risques qu'il y ait de longs matchs, pas de chance, c'est ce qui s'est passé (la rencontre 5h08 entre Diego Schwartzman et Dominic Thiem, ndlr)", a-t-il déclaré, sans vouloir polémiquer. Pas fâché, l'ex-numéro 1 mondial a "accepté la situation". "J'ai essayé d'être patient, compréhensif et de rester positif. (...) Il ne manquerait plus que je commence à être énervé d'être en quart de finale de Roland-Garros", a-t-il affirmé, dans un sourire.

Mais ce match le plus tardif jamais terminé à Roland-Garros pourrait laisser quelques traces sur l'Espagnol. Vendredi, Rafael Nadal retrouvera sur son chemin l'Argentin Diego Schwartzman, qui l'avait stoppé en quart de finale à Rome juste avant le tournoi parisien.

"Je pensais avoir deux jours off. Ce sera un jour et demi. Diego part avec un léger avantage, c'est une réalité. Les conditions lui sont plutôt favorables", a-t-il lâché en sortant du court. Pour autant, fidèle à lui-même, hors de question de se chercher des excuses : "Il me reste deux jours pour m'entraîner, travailler sur ce qui doit l'être et me reposer afin d'être prêt."