Impérial, Nadal remporte son 13e Roland-Garros

"Nous avons un plan" pour battre Novak Djokovic, avait déclaré Carlos Moya, l'entraîneur de Rafael Nadal, à la veille de cette finale. A coup sûr, ce dernier a fonctionné. La finale de ce Roland-Garros 2020 entre Novak Djokovic et Rafael Nadal a été à sens unique en faveur de l’Espagnol. Impressionnant de puissance et de maîtrise, le numéro 2 mondial n’a jamais laissé respirer son adversaire, menant même 6-0 au bout de 46 minutes de jeu.

Dans la seconde manche, le numéro 1 mondial n’a pas beaucoup plus existé, s’inclinant 6-2. La troisième a été plus accrochée, mais le Serbe a concédé un break à son adversaire à 5 jeux partout, au plus mauvais moment. Il restait à Nadal à servir pour le match. Une formalité. Il remporte le match sur un jeu blanc, conclut par un ace.

En plus de sa maîtrise du jeu, Rafael Nadal a parfaitement maîtrisé ses émotions au cours de ce match pourtant historique et ô combien important pour sa carrière. En s'imposant ce dimanche, il a signé sa 100e victoire porte d’Auteuil (pour deux défaites et un forfait en 16 participations) et est devenu le seul joueur à remporter 13 fois le même tournoi. Surtout, il a égalé le record de titres majeurs détenu par Roger Federer (20).