Roland-Garros : comment va se dérouler le tournoi, décalé à l'automne ?

Ainsi, l'ensemble des tournois devraient être préservés, même si des doutes subsistent sur certains points : "Nous maintenons les simples, et les doubles, hommes, femmes et mixtes à effectifs iso ainsi que le tournoi de wheelchair et les qualifications, qui font partie intégrante du tournoi. La seule incertitude concerne le tableau de qualifs, qui sera peut-être de 96 joueurs au lieu de 128 et il y aura aussi un choix à faire par rapport au trophée des légendes."

Les horaires des matchs seront-ils totalement bouleversés ? Toujours selon Bernard Giudicelli et Guy Forget, cela ne devrait pas être le cas : "Nous démarrerons les matches à 11h, comme les autres années, car il faut rappeler que les journées se sont rarement prolongées au-delà de 21h ou 22h par le passé."

Seulement, dès le mois de septembre, la nuit devrait tomber beaucoup plus tôt qu'en mai, avec une baisse de luminosité à partir de 19h-19h30. Pour y remédier, douze courts seront éclairés, quatre de plus que prévu, comme l'explique Guy Forget : "Douze courts seront éclairés, c'est quatre de plus que prévu, comme en Australie et à l'US Open. Avec les projecteurs sur les 12 courts, nous devrions pouvoir finir entre 21h30 et 22 heures, c'est ce qu'on espère."