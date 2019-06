Roland-Garros : pas de Central pour les demi-finales dames, le coup de gueule de la WTA et d’Amélie Mauresmo

Interrogées sur le sujet après leur qualification respective pour le dernier carré jeudi, ni Anisimova ni Barty, qui vont jouer leur toute première demi-finale en Grand Chelem, ne s'en sont offusquées.





"Aucune ne sera sur le Chatrier ? Je ne savais pas", a d'abord répondu Anisimova. "Ce n'est pas vraiment grave. Quel que soit le court sur lequel ils me font jouer, je serai heureuse. Ce sont tous des courts incroyables", a-t-elle poursuivi. "Evidemment, on aurait adoré jouer sur le Chatrier. Mais personnellement, je suis excitée d'être en demi-finales, peu importe sur quel court je joue, je serai prête", a estimé de son côté Barty.





"On va essayer de faire les meilleurs choix possibles compte tenu des circonstances. On a la chance d'avoir trois courts principaux magnifiques. Si ça devait être le cas, j'estime qu'il n'y aurait rien de dégradant à jouer sur le Simonne-Mathieu, qualifié par certains de plus beau court du monde", avait tenté de déminer le directeur du tournoi Guy Forget dès mercredi soir.





"Il n'y a pas de solution idéale" mais "si j'étais une joueuse aujourd'hui, je préfèrerais jouer sur un court plus petit, en sachant que j'aurai assez de temps pour récupérer, au moins autant que mon adversaire, parce qu'une finale, c'est pour ça que je joue", avait-il argumenté. "On a toujours peur que certains joueurs pensent peut-être que c'est un manque de respect, qu'on les rabaisse, mais on veut les voir dans la meilleure forme physique possible", avait-il insisté.