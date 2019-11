C'est quoi ce "Swing Low Sweet Chariot" que chantent tout le temps les Anglais ?

Si vous avez déjà regardé ou assisté à un match de l'équipe d'Angleterre de rugby, vous avez forcément entendu cette chanson. Chantée à l'envi par les supporters du XV de la Rose, la ritournelle est devenue le véritable hymne du rugby anglais depuis une vingtaine d'années. Si tous les amateurs de rugby connaissent cet air, il est souvent plus difficile d'expliquer d'où il vient, et surtout sa signification, sinon qu'elle n'annonce rien de bon pour l'équipe d'en face.

Ce texte qui débute par les mots "Swing Low, Sweet Chariot", en français "balance-toi doucement, doux char", et se poursuit par "coming for to carry me home" ("venu pour me ramener chez moi") est à l'origine une ode à la libération des esclaves. Et un hommage au "char", désignant tout autant un wagon qu'une barge, permettant à un esclave de s'échapper de son champ et de sa condition. Ecrit peu avant 1862 par un esclave noir répondant au nom de Wallace Willis, ce texte comporte plusieurs paragraphes mais seuls les deux premiers vers sont entonnés dans les stades où joue l'équipe d'Angleterre depuis le 19 mars 1988.



Ce jour-là, les Anglais accueillent les Irlandais dans leur temple de Twickenham pour le dernier match du tournoi des V nations (l'Italie ne fait pas encore partie de la compétition). Ces années sont difficiles pour le XV de la Rose et ses supporters, l'équipe a perdu 15 de ses 23 derniers matches dans le tournoi, n'inscrivant qu'un seul essai à domicile en deux ans de compétition. Et la disette continue : l'Irlande mène 3-0 à la mi-temps et le public commence à voir se profiler une nouvelle défaite.