Rugby : issu de l'esclavage, le chant "Swing Low, Sweet Chariot" bientôt interdit ?

Ecrit au milieu du XIXe siècle par un esclave américain, Wallace Willis, ce chant aurait fait son entrée à Twickenham en 1987, en hommage au joueur de rugby à VII et à XIII Martin Offiah, surnommé "Chariots" en référence au film oscarisé "Les chariots de feu". Il est, depuis plus de 30 ans, entonné par des milliers de supporters lors de chaque rencontre de la sélection anglaise. Cette décision de la RFU fait notamment suite aux nombreuses manifestations contre le racisme survenues ces dernières semaines après la mort, le 25 mai dernier, de George Floyd, un Afro-Américain tué lors de son interpellation par la police.

La prise de conscience est aussi en marche dans le monde du rugby. "Swing Low, Sweet Chariot", chanson phare des supporters du XV de la Rose, pourrait bientôt ne plus raisonner dans les stades britanniques. La Fédération anglaise de rugby (RFU) a en effet décidé de se pencher sur ce chant hérité de l'esclavage. Selon The Telegraph, qui cite une source anonyme, l'une des pistes envisagées serait effectivement "d'arrêter de la chanter pendant les matches".

"'Swing Low, Sweet Chariot' fait depuis longtemps partie de la culture du rugby et est chanté par de nombreuses personnes qui n'ont pas conscience de ses origines et de sa sensibilité", a estimé jeudi la RFU. "Nous reconsidérons actuellement son contexte historique et notre rôle dans l’éducation des fans pour qu'ils prennent des décisions en conscience. Nous devons faire plus pour la diversité et sommes déterminés à accélérer le changement et à accroître notre vigilance", a-t-elle ajouté.