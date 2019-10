Rugby : "Tout le monde souhaite avoir le coq sur son maillot", Pierre Villepreux

JT 13H - Le XV de France va disputer son troisième match de la Coupe du monde le 6 octobre 2019. Les légendes de cette discipline les soutiennent de tout cœur.

En cette période de mondial du rugby, les légendes d'antan se souviennent de leur moment de gloire. Certains ont pu goûter à cette euphorie que procure la Coupe du monde, comme Pierre Berbizier. À 61 ans, il est fier d'avoir représenté son pays. C'était en 1987 face aux All Blacks, en Nouvelle-Zélande. Les générations précédentes n'ont pas eu cette chance à l'instar de Pierre Villepreux. Mais dans tous les cas, la plus grande des valeurs a été inculquée à chacun d'eux : la solidarité.



