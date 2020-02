La mère d'une patineuse accuse Gilles Beyer de harcèlement sexuel et de chantage

Les accusations se multiplient contre Gilles Beyer. Déjà accusé de viol par deux patineuses, à savoir l'ancienne championne Sarah Abitbol, pour des faits ayant eu lieu entre la fin des années 1970 et le début des années 1990, et Hélène Godard, mais aussi d'attouchements par Laure Detante, l'ancien entraîneur est de nouveau cité dans une affaire similaire. Selon un témoignage rapporté par le quotidien L'Equipe mercredi, il est accusé par la mère d'une patineuse de harcèlement sexuel et de chantage entre 2017 et 2018.

Lors du premier rendez-vous avec l'entraîneur, en présence de sa fille deux semaines plus tard, les choses ne sont pas passées comme prévu. Alors que sa fille visitait les infrastructures du club avec un autre entraîneur, Beyer a réitéré ses propositions obscènes. "Je n’ai pas répondu, je lui ai demandé : 'Comment va-t-on faire pour le paiement ?' (..) Il m’a dit : 'On verra ça plus tard.' Ma fille est revenue et, au moment de partir, elle était devant moi et il m’a touché les fesses…" raconte Sabina Mahamoud.

"Ensuite, il a recommencé à m’envoyer des messages. Il m’a d’abord reproché de ne pas être venue avec un décolleté, et il regrettait de ne pas avoir vu mes seins", poursuit-elle, avant d'ajouter : "Il a recommencé à m’envoyer des messages obscènes presque tous les jours. Et puis il m’a redemandé, cette fois au téléphone : 'Comment on fait pour le paiement ?' C’est là qu’il a fait cette proposition : 'Tu couches avec moi et tu ne paies rien et je fais monter ta fille à haut niveau…' Je me suis sentie très mal. Je voulais la réussite de ma fille mais pas à ce prix-là. Il savait que j’avais peu de moyens, il a voulu profiter de la situation."

"Je me sentais humiliée. Il m’a dit: 'Je couche avec toi quatre fois par semaine et tu ne paieras rien pour ta fille.' (...) En fait, il me demandait de me prostituer. (...) Je lui ai dit : 'Je vais payer.' Il m’a répondu : 'C’est 400 euros !' Il savait que j’étais aide-soignante. J’ai refusé mais il a continué à m’envoyer des messages", explique Sabina.