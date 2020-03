Six nations : France-Irlande reporté à cause du coronavirus, un casse-tête de calendrier

Sale temps pour les amoureux du XV de France. Après avoir vu leur équipe s'incliner en Ecosse pour la première fois de l'année, ils ne pourront pas assister (tout de suite) au choc contre l'Irlande au Stade de France. Fédérations et autorités ont tranché. La rencontre France-Irlande, initialement prévue samedi 14 mars et décisive pour le gain du Tournoi des Six Nations, est repoussée au mois d'octobre prochain. Une mesure crève-cœur mais dans la logique de celles prises ces derniers jours en France et en Europe. Il s'agit du troisième match du tournoi à être repoussé, après Italie-Angleterre et Irlande-Italie. Le dernier match de l'ultime journée, Pays de Galles-Ecosse pourrait, lui aussi, connaître le même sort.