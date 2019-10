Soupçons de dopage : Morhad Amdouni, la nouvelle affaire qui embarrasse l'athlétisme français

SCANDALE - Ces derniers jours, une nouvelle affaire fait la Une des journaux en Allemagne, concernant un Français : Morhad Amdouni. Forfait pour les Mondiaux de Doha, le champion d'Europe du 10 000 mètres fait l'objet d'accusations de dopage par un média allemand, l'ARD. Des conversations Whatsapp accablantes d'un prétendu fournisseurs de produits dopants ont notamment été révélées par le journal.

C’est la nouvelle affaire qui fait tâche dans l’athlétisme français. Depuis quelques jours, de forts soupçons pèsent sur Morhad Amdouni, champion d’Europe du 10 000 mètres. L’athlète, forfait officiellement pour blessure pour les Mondiaux se déroulant actuellement au Qatar, a été mis en cause par une chaîne de télévision allemande d’avoir eu recours au dopage.

Pour autant, l'ARD insiste et indique q'un de ses informateurs a reçu des menaces, possiblement du clan de l'athlète français. Pire, la chaîne allemande précise qu'Amdouni était au courant de l'enquête de l'ARD au moment de déclarer forfait aux championnats du monde d'athlétisme de Doha.

De son côté, l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a indiqué qu'elle était "parfaitement au courant des informations diffusées par ARD et des soupçons et allégations qui visent M. Amdoun". "L'AFLD continuera de travailler en toute confidentialité. Le temps juridique n'est pas le même que le temps médiatique" a nuancé à l'agence de presse Mathieu Teoran, le secrétaire général de l'AFLD.

"A l'heure actuelle, nous n'avons pas été informés d'une potentielle infraction des règles antidopage par Monsieur Morhad Amdouni. Cependant, nous prenons très au sérieux ces informations qui, si elles étaient avérées, seraient graves et nous amèneraient à prendre nos responsabilités" a réagi la fédération française d'athlétisme (FFA), via son président André Giraud, qui appelle à la "prudence" et à la "présomption d'innocence".