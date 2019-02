Date, horaire, chaîne TV... Notre guide pour vivre le Super Bowl dans les meilleures conditions

Comme chaque année, le Super Bowl va tenir éveillé les passionnés jusqu'au petit matin. La finale du championnat de football américain (NFL) va se dérouler à Atlanta, pour la troisième fois après 1993 et 1999, dans un écrin flambant neuf : le Mercedes-Benz Stadium, ses 75.000 places et son toit rétractable. Le Super Bowl LIII, dites 53, opposera dans la nuit de dimanche à lundi (0h30, heure française) les New England Patriots de Tom Brady, battus par les Eagles de Philadelphie la saison dernière, aux Los Angeles Rams de Jared Goff, qui n'ont plus participé à ce rendez-vous depuis 2002 et une défaite face aux... Patriots.





Au-delà de l'aspect sportif, l'événement le plus attendu de l'année outre-Atlantique suspend tout un pays pendant quatre heures avec les arrêts de jeu, le show musical à la mi-temps et les pauses publicitaires. Preuve de cet engouement hors norme, l'an dernier, la 52e édition du Super Bowl a rassemblé pas moins de 103,4 millions d'Américains derrière leurs téléviseurs.