Super Bowl : notre mode d'emploi pour tout comprendre au football américain

Le football américain ressemble un peu à une organisation d'armée qui devrait défendre et attaquer durant quatre périodes de 15 minutes de jeu décomptées. Le tout est extrêmement planifié, chaque joueur a un rôle à tenir et suit des plans de jeu précis défini par l'entraîneur principal. L'équipe doit progresser sur un terrain de 100 yards (environ 91 m) et filer marquer un touchdown (6 points + 1 ou 2 points pour la conversion, équivalent de la transformation au rugby mais au pied ou à la main) dans l’en-but adverse ou au moins un field goal (coup de pied - 3 points). Une équipe peut aussi s'en sortir en marquant un safety (2 points) qui consiste à plaquer un joueur adverse en possession du ballon dans son propre en-but.





Chaque équipe a son maître d'œuvre, des attaquants, une défense rapprochée pour protéger son "général" (ligne offensive). Le quarterback (sorte de meneur de jeu) a le droit de lancer la balle en avant à un receveur (wide receiver au loin, tigh end au plus près) ou la donner en arrière à un porteur de ballon lancé dans une course (running back). L'équipe en attaque dispose de quatre tentatives pour gagner 10 yards (environ 9,1 m). Tant qu'elle y parvient, elle garde le ballon et progresse jusqu'à l'en-but adverse. Si elle échoue, la balle revient alors à l'adversaire. Elle fait alors entrer son escouade défensive pour tenter de l'arrêter.





Les équipes sont composées de 11 joueurs en attaque ou en défense. Mais chaque effectif compte 53 joueurs utilisables, permettant de faire autant de changements que souhaités.