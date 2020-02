Date, horaire, chaîne TV... notre guide pour vivre le Super Bowl LIV dans les meilleures conditions

Une affiche inédite et alléchante. Ce dimanche, le Super Bowl LIV opposera les Kansas City Chiefs aux San Francisco 49ers. Une grande finale que l'on annonce à milles lieues du "Super Bore" (le "super ennui"), qui avait accouché en février dernier de la victoire des New England Patriots sur les Los Angeles Rams (13-3). Battue après prolongation l'an passé en finale de conférence par les Patriots de Tom Brady, la franchise du Missouri renoue avec le Super Bowl, 51 ans après son seul et unique titre. Elle va défier les Californiens de San Francisco. Métamorphosés par rapport à la saison passée, les 49ers se sont décarcassés pour jouer le titre et pouvoir rêver à un nouveau sacre, leur premier depuis 1995 et leur sixième au global.

Madonna, les Rolling Stones, Michael Jackson... Par le passé, les plus grands s'y sont produits. Shakira et Jennifer Lopez vont leur succéder. Les deux chanteuses, qui n'ont jamais partagé la scène, vont se produire ensemble lors de la mi-temps du Super Bowl 2020. Outre un hommage à Kobe Bryant, disparu avec sa fille Gianna et sept autres personnes dans un crash d'hélicoptère le 26 janvier, elles interpréteront un medley de leurs plus grands titres : "She Wolf" et "Whenever Whenever" et "Hips Don't Lie" pour Shakira ; "Jenny From The Block", "Let's Get Loud" et "On The Floor" pour J-Lo. Beyoncé, qui avait enflammé la scène Pepsi Super Bowl Halftime Show en 2016, pourrait venir chanter quelques notes de "Beautiful Liar".

Avant le grand show de la mi-temps, qui aura lieu vers 2h20, l'hymne américain sera entonné par Demi Lovato au moment du coup d'envoi. L'interprète de "Sober" succédera à Pink, Lady Gaga et Alicia Keys. Yolanda Adams et le Children's Voice Chorus, eux, chanteront "America the Beautiful".