Super Bowl : un sixième titre pour les Patriots de New England

En s’imposant finalement au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta, les Patriots décrochent leur 6ème sacre, ce qui fait d’eux l’équipe la plus titrée de l’Histoire, à égalité avec Pittsburgh.





Dans cette équipe, un joueur continue d’écrire sa légende, Tom Brady. Il devient à 41 ans le doyen des vainqueurs, et surtout le joueur le plus titré : il est le seul à avoir remporté six Super Bowl, sur les neuf auxquels il a participé. Son premier titre date d'ily a déjà 17 ans. "J'aurais aimé qu'on joue un peu mieux en attaque, mais on a gagné, on est champion. C'est un rêve devenu réalité pour nous tous", a déclaré Brady, qui espère jouer jusqu'à ses 45 ans.





C’est son coéquipier Julian Edelman qui a été nommé MLV, meilleur joueur du match.