Teahupoo, la vague mythique choisie pour les JO 2024 sera-t-elle surfée par les femmes ?

Pour les surfeurs du monde entier, elle est l’un des plus beaux bijoux de l'océan Pacifique. Pour la première apparition du surf comme discipline olympique, la vague Teahupoo et Tahiti ont été choisis comme "spot" français pour les épreuves de surf lors des Jeux olympiques de 2024, qui auront lieu à Paris.

Dans la foulée, la nouvelle a été saluée par l'ensemble de la communauté du surf français, à commencer par le champion tricolore originaire de Tahiti, Michel Bourez, qui a néanmoins rappelé la dangerosité de Teahupoo. "C'est une vague très dangereuse, on a le reef (récif) juste en face (ndlr: à une faible profondeur), souvent on finit par se blesser. En plus, les conditions peuvent être énormes, les risques sont plus importants. (...) Il faut avoir énormément d'expérience, ce n'est pas un endroit où tous les gens qui font du surf peuvent aller", explique-t-il à l'AFP.

Mais qu'en est-il des athlètes féminines ? Inscrite dans le circuit professionnel au début des années 2000, la vague Teahupoo a ensuite été retirée du parcours des surfeuses en 2006, sans que ces dernières ne soient consultées. Une décision prise par les organisateurs, qui la jugeaient trop dangereuses pour les athlètes. Dans les faits, si le site de Teahupoo a été choisi par le COJO pour les épreuves de surf hommes, cela doit impérativement être le cas également pour celles des femmes, indique le cahier des charges du comité d'organisation des JO.