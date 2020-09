"Une injustice totale" : positif au Covid, Fernando Verdasco veut être indemnisé par Roland-Garros

Il bout de l'intérieur. Et il ne compte pas en rester là. Exclu du tableau principal de Roland-Garros en raison d'un test positif subi deux jours avant le tirage au sort, Fernando Verdasco veut être indemnisé pour le préjudice qu'il a subi. "Ce qui s'est passé est une injustice totale. Je ne peux pas jouer, je ne peux pas gagner de points (ATP)", a fait savoir le vétéran espagnol de 36 ans mardi à la chaîne espagnole La Sexta. Des propos qu'il a étayés dans L'Équipe ce mercredi 30 septembre. "La situation est entre les mains des avocats et de mes agents", a-t-il confié. "Nous voulons envoyer une lettre officielle à Roland-Garros et à la Fédération française, en mon nom mais aussi celui de la Fédération espagnole, qui adressera également un courrier à la FFT."

Déclaré positif, le triple vainqueur de la Coupe Davis avec l'Espagne avait tenté de plaider sa cause. Il avait expliqué à l'organisation avoir contracté le Covid-19, "de façon asymptomatique", pendant l'été. "Je leur ai apporté les preuves que j'avais depuis passé quatre tests négatifs. Ils avaient toutes les informations", a-t-il assuré au quotidien. "Je leur ai dit qu'il s'agissait sans doute d'une erreur, que j'avais des anticorps, que l'on pouvait faire une analyse de sang pour vérifier que mes anticorps me rendaient désormais immunisé et non contagieux." Persuadé d'être un "faux positif", le Madrilène n'a pas été autorisé à passer un autre test, ce que la FFT a justifié depuis, pour prouver qu'il était négatif, et, ainsi être réintégré dans le tableau final.