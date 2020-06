Roland-Garros aura finalement lieu du 27 septembre au 11 octobre

Dans son communiqué , la FFT précise toutefois que "ces nouvelles dates ne seront envisageables que si les conditions sanitaires liées à la crise du Covid-19 le permettent", alors que le virus continue de circuler. "En responsabilité, la FFT prépare le tournoi avec les services de l'État afin de définir les mesures adaptées qui garantiront la santé et la sécurité de toutes les populations présentes sur le stade. Toutes les options sont ainsi étudiées et évolutive", ajoute l'instance qui régit le tennis tricolore.

La saison doit reprendre à Washington le 14 août, mise en jambe avant le Masters 1000 de Cincinnati délocalisé à New York (22 août) et l'US Open (31 août). La page américaine tournée, le tennis reviendra en Europe. La quinzaine parisienne sera précédée par le tournoi de Kitzbühel (8 septembre) et les Masters 1000 de Madrid (13 septembre) et de Rome (20 septembre).