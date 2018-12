Il vient d'être nommé capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis : trois choses à savoir sur Sébastien Grosjean

En prenant la tête de l'équipe de France de Coupe Davis, Sébastien Grosjean va retrouver une vieille connaissance en la personne de Richard Gasquet. En 2011, ces deux-là vont en effet se côtoyer de très près, Grosjean devenant le coentraîneur du Biterrois, dans un premier temps en association avec Ricardo Piatti, puis pendant deux ans en collaboration avec Sergi Bruguera, de 2014 à 2016.





Après la fin de leur partenariat, Grosjean était revenu sur la relation qui le liait à Gasquet : "Il n’y a aucun problème entre lui et moi. Notre relation va au-delà d’une relation joueur-coach. On a appris à se connaître. Aujourd’hui, Richard est un ami. On a vécu des trucs fantastiques tous les deux." Sous ses ordres, "Richie" va notamment se hisser au neuvième rang mondial en 2015, avec notamment une demi-finale à Wimbledon la même année.





En outre, Grosjean avait également entraîné de manière partielle le sulfureux Australien Nick Kyrgios en 2017, réputé pour avoir un caractère imprévisible. Ce dernier avait d'ailleurs rendu un bel hommage au Français : "Je ne suis pas assez bon pour lui, c'est quelqu'un qui s'investit énormément, c'est un entraîneur incroyable. Il mérite probablement un joueur qui est plus investi dans le tennis que moi, il mérite mieux que moi."