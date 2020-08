Testé positif au coronavirus, Benoît Paire retiré du tableau de l'US Open

C'est la crainte que vont dorénavant ressentir tous les sportifs : être testé positif au coronavirus quelques jours avant un grand événement. Et c'est la mésaventure que vient de connaître un tennisman. À la veille du début de l'US Open, le Grand Chelem américain de tennis, les organisateurs ont annoncé qu'un joueur avait été testé positif au Covid-19 et immédiatement retiré du tournoi.

La Fédération américaine de tennis a réussi à maintenir l'US Open cette année, le premier tournoi du Grand Chelem organisé depuis le confinement, mais au prix de contraintes sanitaires drastiques. Des conditions qui ont d'ailleurs poussé de nombreux joueurs et joueuses à renoncer au tournoi, et non des moindres. Ainsi, le numéro 2 mondial Rafael Nadal ou le Français Gaël Monfils (n°9) ne sont pas présents, ni les deux meilleures joueuses du monde au classement WTA, l'Australienne Ashleigh Barty (n°1) et la Roumaine Simona Halep (n°2).