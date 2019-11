Tony Parker au panthéon des Spurs : l’incroyable rêve américain du meilleur basketteur français de l’histoire

"Merci, San Antonio. Ça fait du bien d'être à la maison. Ici ce sera toujours la maison pour moi. C'est très émouvant", a déclaré le Français, avant que son ancien coach Gregg Popovich ne salue l’ensemble du parcours de son protégé : "Je veux m'excuser pour les abus physique et moraux que je t'ai fait subir... Mais la vérité, c'est que j'ai été le plus chanceux des hommes de te faire jouer et de te voir à présent entrer au panthéon de la gloire (des Spurs). Tu as rendu ma vie plus riche."

Dixième joueur à être intronisé au panthéon des Spurs, "TP" est surtout le premier Français de l’histoire de la NBA à recevoir un tel honneur. Surdoué des parquets dès son plus jeune âge, le natif de Bruges, en Belgique, a d’abord éclairé les salles françaises de son talent, lors de deux saisons au PSG Racing de 1999 à 2001. Si, à l’issue de ses premières années professionnelles, Tony Parker est considéré comme une belle promesse du basket européen, il n’est pas drafté dans les tous premiers choix en 2001, héritant de la 28e place du premier tour.

Plus jeune meneur de jeu à débuter une rencontre de NBA, à 19 ans et 173 jours, le 6 novembre 2001 face aux Orlando Magic, le tricolore va très vite se rendre indispensable au système de Gregg Popovich, composant très rapidement un des "BIG 3" les plus redoutables de NBA avec Tim Duncan et Manu Ginobili. Avec ses deux comparses, Tony Parker va rafler pas moins de 4 titres NBA, six sélections au All-Star Game et un titre de MVP des finales en 2007.