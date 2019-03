Tony Parker va devenir propriétaire d'une station de ski en Isère

Voici dix mois que les deux parties négocient la vente de la SEVLC à la société de Tony Parker, qui souhaite proposer "une offre quatre saisons", au travers d'un vaste programme immobilier de "lits chauds, sans résidences secondaires", détaille Ruel. "On ne veut pas tout bétonner. Notre projet est tourné vers la diversification et le respect du massif. Cette station est le poumon économique du Vercors. Le but est de la faire tourner 300 jours par an, y compris durant les périodes creuses", conclut-il.