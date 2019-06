Tour de France 2019 : vers la fin des "goodies" distribués sur la Grande boucle ?

C'est un sujet qui a été mis sur la table de nombreuses fois ces dernières années. Ce dimanche, dans une tribune publiée sur le site du JDD, 34 députés et six ONG, dont No Plastic In My Sea, Zero Waste France et Green Cross France, ont de nouveau tiré la sonnette d'alarme concernant la pollution plastique qu'engendre chaque année le Tour de France sur les routes françaises. Dans cette tribune, l'élu de Gardanne François-Michel Lambert (UDE) appellent les organisateurs et partenaires de La Grande Boucle à bannir les "goodies".





Les signataires dénoncent ainsi un amas de plastique "comme s'il en pleuvait !" et "18 millions de goodies qui sont distribués et jetés dans la nature". "Amoureux du Tour plus encore amoureux de nos campagnes, de nos montagnes, de nos communes et de nos territoires, nous demandons aux organisateurs, aux partenaires, aux sponsors de prendre réellement conscience de ces réalités et de réfléchir pour l'avenir à un tour plus écolo avec une caravane publicitaire débarrassée de ces objets plastiques dont nous n'avons pas besoin", martèlent les 34 députés et six ONG impliqués dans cette tribune.