Tour de France 2019 : 5 choses à savoir sur Thibaut Pinot, le prodige au parcours semé d’embûches

Originaire de Franche-Comté, le leader de Groupama-FDJ est un grand fan du Paris Saint-Germain, comme il l'a expliqué à L'Equipe en février 2018 : "Je suis aussi un fervent supporter du FC Sochaux. Mais lorsque j'avais dix ans, le club était en Ligue 2. Lorsqu'on est jeune, on est davantage attiré par les équipes de Ligue 1 et le PSG était une équipe qui m'inspirait. Des joueurs qui m'ont inspiré ? Okocha bien sûr, puis Pauleta, Ronaldinho et aujourd'hui Cavani. Je ne suis pas un fan absolu de Neymar. Je ne suis pas fasciné par lui, même si je reconnais tout son talent. J'aurais tendance à plus m'identifier à Cavani. J'aime les battants, ceux qui ne calculent pas leurs efforts et qui jouent pour l'amour du maillot."