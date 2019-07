Aucun contrôle antidopage positif depuis sept ans : le Tour de France est-il devenu "propre" ?

Est-il naïf selon vous de considérer que certains des coureurs du top 6 actuel du Tour de France soient "propres" ?

On ne peut pas dire qu’un de ces six coureurs triche, parce que là vous vous retrouvez devant une chambre de tribunal. En revanche, ce que je peux vous dire, c’est que 100% du peloton est médicalisé. Je n’utilise pas ce terme pour me défausser, parce qu’il y a là-dedans des substances équivalentes à des dopants, mais qui ne sont pas recherchées par les contrôleurs, ou qui ne sont pas interdites, ou qui sont indétectables. Tout le monde joue ce jeu d’hypocrite.





Antoine Vayer, ancien entraîneur de l’équipe Festina, écrit dans Le Monde que le récent coup de pompe d’Alaphilippe et la moins grande maîtrise des Ineos dessinent pour la première fois quelque chose comme un "Tour de France à vitesse réelle" en 3e semaine, qu’en pensez-vous ?

Je constate quand même que l’équipe Ineos est diminuée. Bernal (nouveau maillot jaune à l'issue de la 19e étape, ndlr) s’est cassé une clavicule juste avant le Tour d’Italie, donc il a peu couru avant ce Tour de France. Thomas, lui, a chuté plusieurs fois. L’année dernière, avant de gagner le Tour de France, il avait remporté Paris-Nice et le Championnat de Grande-Bretagne de contre-la-montre. Il était correctement préparé. Alors que là, il n’a presque pas couru... Jamais il n’aurait dû être battu par Alaphilippe dans le contre-la-montre. Ça montre qu’il est moins costaud. En plus, ils ont un coureur de moins, ce qui a un impact sur toute cette équipe, parce que chacun y a un rôle très précis. Et puis ils ne se sont même pas mis d’accord pour choisir leur leader entre Thomas et Bernal. Hier (jeudi) dans les Alpes, ils ont commis de grossières erreurs stratégiques. Ce n’est plus l’équipe de l’année dernière, et ça s’explique de façon très rationnelle. Un problème d’egos les rend moins forts. Maintenant, ont-ils été proches de se faire démasquer sur une affaire de dopage, et donc obligés de lever le pied ? Tout est possible.





Et Alaphilippe qui tire la langue dans les dernières étapes ?

C’est son style ! Il démarre fort et il accuse le coup. Aux Championnats du monde l’année dernière, en Autriche, Pinot avait dû faire le coéquipier d’Alaphilippe pour le ramener à la fin, alors que c’était lui le plus fort des Français. Ils ont perdu comme ça, alors que Pinot a remporté le Tour de Lombardie quelques semaines plus tard.





Comment expliquer que plus personne ne parle de dopage durant ce Tour 2019 ?

Alaphilippe a été suspecté, et d’ailleurs sa réaction, de dire qu’il ne voulait pas en parler, m’a un peu dérangé. Alors que la réponse de quelqu’un qui est clean, c’est : "Je passe des contrôles tous les jours, j’ai un passeport biologique, alors dites-moi, vous journalistes, ce que je peux faire de plus pour démontrer que je suis clean. Si vous me le dites, je le fais." Après, le dopage a tellement mauvaise presse… Vous pouvez parler d’histoires de coucheries, ça dérangera moins de monde, mais pas de ça. C’est une tache dans le vélo. Les spectateurs n’aiment pas ça. Les coureurs ont la consigne de ne pas en parler... Alors qu'un compétiteur, pour se valoriser dans un environnement, fera toujours tout pour être le plus performant possible. Et même au-delà du sport, la triche est dans toute la nature humaine.