Bac S, "Monde Diplo", fan du Tour mais pas de chrono : qui est vraiment Romain Bardet, le maillot à pois 2019 ?

On dit de lui qu'il est le successeur de Bernard Hinault, dernier vainqueur français du Tour en 1985. Dauphin de Chris Froome en 2016 et troisième en 2017, Romain Bardet a donné un peu d'éclat à une édition décevante pour lui qui ambitionnait de jouer le podium final en remportant le maillot du meilleur grimpeur. Huit petits points lui auront suffi pour conserver, définitivement, la tunique à pois rouge à l'issue d'une 20e et avant-dernière étape raccourcie à 59 bornes, où il a souffert dans la montée finale vers Val Thorens.





"C'est le maillot de l'espoir et du fait, malgré les circonstances, de n'avoir jamais courbé l'échine et de n'avoir jamais renoncé", s'est-il félicité le leader de la formation cycliste AG2R La Mondiale à l'arrivée dans la commune de Savoie. "On part avec des ambitions mais quand celles-ci s'effondrent, il faut savoir vite rebondir. Je pense que c'est une belle école de la vie. Je suis fier de ne pas avoir baissé les bras."