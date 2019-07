Tour de France 2019 : Bernal, Alaphilippe, Pinot... les leçons à retenir d'une édition déjà entrée dans la légende

La fête aura été belle. Après trois semaines de course, 21 étapes et 3480 kilomètres animés par les défaillances et les exploits, la Grande Boucle s'est achevée dimanche 28 juillet par la victoire au sprint de Caleb Ewan (Lotto-Soudal) sur les Champs-Elysées et le sacre d'Egan Bernal (Ineos). Au terme d'un Tour pas comme les autres, le premier Colombien à rallier Paris avant le Maillot jaune devance au général son équipier et vainqueur sortant, le Gallois Geraint Thomas, et le Néerlandais Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma). Les autres distinctions sont revenues au Slovaque Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), maillot vert du meilleur sprinteur, et à Romain Bardet (AG2R La Mondiale), maillot à pois du meilleur grimpeur. Nouveau chouchou des Français, Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick-Step) a, lui, été désigné à l'unanimité super-combatif de cette 106e édition.





En attendant le prochain départ de l'épreuve reine du cyclisme, le 27 juin 2020 à Nice, c'est avec des souvenirs plein la tête que LCI tire les leçons de cette édition marquée par le centenaire du Maillot jaune. C'était le Tour de transe.