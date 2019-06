Tour de France 2019 : Chris Froome ne prendra pas le départ de la Grande Boucle après une lourde chute

C'est ce que l'on craignait. Christopher Froome, quadruple vainqueur du Tour de France, ne participera pas à l'édition 2019. Le Britannique s'est fracturé le fémur lors d'une reconnaissance de la 4e étape du Dauphiné ce mercredi 12 juin. "Chris (Froome) est rentré dans un mur. C'est un accident grave. Heureusement, il y avait une ambulance de l'organisation. Il est dans un état très, très sérieux", a indiqué le manager d'Ineos Dave Brailsford à France 3. "C'est clair qu'il ne prendra pas le départ du Tour."





Sur les circonstances de l'accident, le patron d'Ineos a raconté : "Il était dans une descente, à grande vitesse et il a voulu se moucher. Une bourrasque a fauché sa roue et l'a renversé contre un mur." Soigné sur le bord de la route par le Samu, à l'endroit de sa chute, Froome a été évacué à l'hôpital de Roanne et doit être héliporté vers Lyon ou Saint-Étienne pour recevoir "le maximum de soins". Le leader de l'ex-Team Sky devait prendre part mercredi à un chrono de 26 km autour de Roanne, dans la Loire, avec un départ à 15h44. Le Britannique est tombé au 11e kilomètre sur la départementale 51 à Saint-André-d'Apchon.