Comment les coureurs du Tour de France 2019 gèrent-ils la canicule ?

"Quand on roule en plaine ou dans une vallée, à quarante à l’heure, on va suffisamment vite pour se refroidir avec le vent. Mais quand on arrive en montée à 18 km/h, que le bitume fond, on va prendre une telle accumulation de chaleur qu’en l’espace de trente minutes, on peut prendre deux à trois degrés d’écart", compare ainsi, dans L’Équipe, Denis Riché, nutritionniste de l’équipe Groupama-FDJ. Pour qui la première clé, dans pareil contexte, est de garder la tête froide, sans mauvais jeu de mots : "Pour être capable de supporter des contraintes thermiques défavorables et d’en faire un avantage, il faut être frais, à l’abri du stress, ne pas disperser son énergie. La chaleur, c’est la survie. Si on est déjà en survie face au stress, on aura déjà moins de moyens pour supporter cette chaleur."