Grimpeur hors pair, tout-puissant et précoce... Qui est Egan Bernal, le nouveau patron du Tour ?

Plus jeune coureur à remporter Paris-Nice, depuis Stephen Roche en 1981, Egan Bernal est un exemple de précocité. Le jeune coureur, né le 13 janvier 1997 à Zipaquira, une ville située à 2600 m d'altitude non loin de la capitale colombienne Bogotá, va devenir à 22 ans et 197 jours le plus jeune vainqueur du Tour depuis François Faber en 1909. Dans l'histoire, deux coureurs plus jeunes que lui ont déjà marqué le Tour de leur empreinte : le Français Henri Cornet en 1904, 19 ans et 352 jours, et donc le Luxembourgeois François Faber en 1909, 22 ans et 187 jours, dix de moins que le lauréat 2019. Mais, contrairement à ses prédécesseurs, Bernal est l'un des rares vainqueurs également distingué du maillot blanc de meilleur jeune, créé en 1975. Une performance seulement réalisée par trois coureurs : Laurent Fignon (1983), Jan Ullrich (1997) et Alberto Contador (2007).