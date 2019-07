Tour de France 2019 : 5 choses à savoir sur Julian Alaphilippe, le messie que tout le cyclisme français attendait

Ils l’aiment un peu, beaucoup... Alaphilippe. Il est en tout cas devenu, ces derniers jours, celui que les Français, massés au bord des routes du Tour de France, veulent voir de près, repoussant dans l’ombre les favoris annoncés, dont son compatriote Thibault Pinot, à mesure qu’il n’en finit plus de conjurer la malédiction des maillots jaunes français sur la Grande Boucle, et que les observateurs doivent bien, jour après jour, prendre un peu plus au sérieux la perspective de le voir arriver en jaune à Paris, tandis qu’il creuse l’écart avec ses poursuivants.





Désormais numéro 1 mondial et, déjà, vainqueur de quatre étapes sur le Tour de France, dont une en montagne et une autre en contre-la-montre, signe d’une polyvalence singulière, Julian Alaphilippe détonne, et cette "Jujumania" qui vient d’exploser ne trouve pas seulement son origine dans ses résultats flamboyants. Son caractère désinvolte, comme son parcours atypique, donnent en effet du relief au personnage du sportif souvent considéré comme trop lisse par le public. La preuve par cinq.