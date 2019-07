5 choses à savoir sur Julian Alaphilippe, le nouveau chouchou des Français désigné super-combatif du Tour 2019

Ils l’aiment un peu, beaucoup... Alaphilippe. Il est en tout cas devenu, ces derniers jours, celui que les Français, massés au bord des routes du Tour de France, veulent voir de près. Même s'il a finalement cédé son maillot jaune à Egan Bernal lors de la 19e et antépénultième étape, après 14 jours avec le maillot jaune sur le dos, le natif de Saint-Amand-Montrond (Cher) a marqué de son empreinte cette édition 2019. Preuve de son engagement tout au long de l'épreuve et de son impact auprès du grand public, le jury présidé par le directeur de course Thierry Gouvenou l'a désigné à l'unanimité ce dimanche super-combatif de la Grande Boucle. Un titre qui lui permet de monter sur le podium, sur les Champs-Elysées, à Paris.





Désormais numéro 1 mondial et, déjà, vainqueur de quatre étapes sur le Tour de France, dont une en montagne et une autre en contre-la-montre, signe d’une polyvalence singulière, Julian Alaphilippe détonne. Et cette "Jujumania" qui vient d’exploser ne trouve pas seulement son origine dans ses résultats flamboyants. Son caractère désinvolte, comme son parcours atypique, donnent en effet du relief au personnage du sportif, souvent considéré comme trop lisse par le public. La preuve par cinq.