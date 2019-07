Tour de France 2019 : l'ambiance des supporters sur le bord des routes

Julian Alaphilippe nous a encore fait rêver ce dimanche en conservant le maillot jaune. Le coureur français de 27 ans est la nouvelle star du peloton, mais aussi des passionnés sur les bords des routes. Et la nouveauté cette année, ce sont les chants des supporters. Revivez cette ambiance dans la vidéo ci-dessus.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/07/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.