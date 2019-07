Tour de France : la 20e étape ramenée à 59 kilomètres en raison de l'état des routes

Après une 19e étape arrêtée en pleine course en raison de la grêle, la 20e étape du Tour de France 2019 n'échappera pas non plus à quelques changements de taille. Les organisateurs de la Grande Boucle ont annoncé ce vendredi soir que l'avant-dernière étape sera raccourcie et ramenée à 59 kilomètres samedi entre Albertville et Val Thorens en raison de l'état des routes. Cette étape, la dernière de montagne, était prévue initialement sur 130 kilomètres.





Elle devait notamment, dans sa première partie, emprunter le Cormet de Roseland, col classé en première catégorie. L'organisation explique avoir pris cette décision "suite aux conditions météorologiques difficiles prévues demain (samedi) et aux éboulements constatés".