Tour de France 2019 : l'étape historique où les Français ont tout perdu

CAUCHEMAR - Ce vendredi, la 19e étape de La Grande Boucle partant de Saint-Jean-de-Maurienne a offert son lot de rebondissements et d'émotion. Arrêtée pour cause de grêle, la course a surtout été le théâtre d'un véritable cauchemar pour les deux Français les mieux placés pour finir en jaune, Thibaut Pinot et Julian Alaphilippe.