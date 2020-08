Tour de France 2020 : une équipe avec deux cas de Covid-19 sera exclue

Aux grands maux, les grands remèdes. Une équipe qui compte deux cas positifs au Covid-19 sur une période de sept jours pourra être exclue du Tour de France. Pour éviter la propagation du coronavirus au sein du peloton, le scénario noir redouté, Amaury Sport Organisation, qui chapeaute la Grande Boucle, a donc choisi de se montrer impitoyable. L'information révélée par le site VeloNews a été confirmée à l'AFP par les organisateurs et par l'une des équipes participantes qui a reçu le document précisant le protocole de cette édition 2020, définitivement pas comme les autres, dont le départ sera donné le 29 août à Nice.

"À partir du 26 août 2020 et pour toute la durée du Tour de France (jusqu'au dimanche 20 septembre 2020), si deux personnes ou plus (coureur ou personnel présents) d'une même équipe présentent des symptômes fortement suspects ou sont testées positives au Covid-19 (menant à une non-autorisation de départ ou non obtention d'accréditation), l'équipe concernée sera exclue", mentionne le document révélé par VéloNews. "Les coureurs ne seront pas autorisés à prendre le départ du Tour (ou de la prochaine étape de France) et ses membres du personnel se verront retirer (ou ne pas attribuer) leurs accréditations."