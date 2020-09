Tour de France : "Si on ne pense pas comme eux, on est fous ou idiots", les coureurs répondent à l'élu écologiste de Paris

"Il le dit Christian Prudhomme, il y a 35% de chômeurs, on va pas leur donner du boulot, on va leur faire regarder le Tour de France et leur filer des goodies", a-t-il rebondi sur la réponse du patron de la plus célèbre course cycliste du monde, prise pour cible par les maires écolos . "Christian Prudhomme est là pour faire rêver les Français, il fait son job. Il leur file des gadgets inutiles, il leur vend un spectacle. N'empêche qu'on ne leur donne pas de boulot en attendant. Ils restent dans leur canapé à rêver à des exploits de types hyper dopés qui ne gagnent que parce qu'ils se font changer leur sang dans des cliniques , voire une autre forme de dopage qui n'est absolument pas détectée alors qu'il pourrait l'être facilement, c'est le dopage mécanique".

Pascal Chanteur : Christian Prudhomme a mis en avant l'honneur que peut avoir la population d'une ville recevant et accueillant le Tour. Aujourd'hui, par les temps difficiles que l'on peut vivre, que ce soit la situation économique et sanitaire, le passage de la course redonne un peu de joie de vivre et de baume au cœur à des personnes qui sont dans l'anxiété et la misère. Le fait d'avoir un événement mondial qui passe chez eux, ça leur montre qu'ils existent. Lorsqu'on a la chance de faire le Tour de France, on passe dans des coins magnifiques mais totalement méconnus. On se rend compte de la véritable France, vous voyez ? Nous, on est très heureux d'aller dans des grandes villes ou des petits villages. Il (Jacques Boutault) accuse Christian Prudhomme de choses totalement infondées. D'avoir pu dire qu'il voulait leur donner du jeu et du sang, car c'est ça qu'il a voulu mettre en exergue, pour oublier cette misère latente, c'est juste ne pas l'avoir compris.

Pascal Chanteur : Ils sont abasourdis. De jeter cette corporation à l'opprobre, comme il l'a fait, c'est un manque de respect évident et une injure extrême. Les coureurs ont fait d'énormes sacrifices personnels et professionnels pour lutter contre le dopage. Ils ont mis en place par le biais de leurs institutions, que ce soit l'Union cycliste internationale (UCI), l'Agence française antidopage (AFLD) ou l'Agence mondiale antidopage (AMA), des contrôles draconiens. C'est le matin, le soir, en vacances, au sein du tissu familial. Il n'est pas anodin de voir des coureurs, qui n'ont rien à se reprocher, être contrôlés le soir à 21h ou 22h. C'est une réalité du terrain. Cela ne leur pose pas de problème parce qu'ils savent qu'il faut en passer par là pour apporter de la légitimité aux résultats et de la crédibilité à leur métier. Même si ça leur coûte beaucoup personnellement.

Ça fait déjà quelques semaines que ce parti politique (EELV) attaque le Tour de France . Un coup, on est des pollueurs et machistes. La fois d'après, on est des dopés et des tricheurs. Sur le Tour, chaque jour, il y a entre 50 et 70 contrôles avec la tablette magnétique pour contrôler les vélos, entre cinq et dix vélos contrôlés aux rayons X... Il peut même y avoir des démontages de vélos, au cas où il n'y aurait pas une totale visibilité. C'est pour vous dire que cette personne (Jacques Boutault) a parlé sans savoir. Il a sûrement fait quelques recherches sur internet et vu qu'il y avait un idiot qui s'était fait attraper avec un moteur électrique, il s'est dit : "vu qu'ils font des contrôles, ils doivent tous avoir des moteurs". Sauf que ce n'est pas la réalité. Mais ce n'est pas anodin. Ces gens-là n'existent pas médiatiquement. Pour exister, ils ont pris en otage le patrimoine national. Le Tour de France en fait partie. Personne n'a le droit de faire ça, personne. D'ailleurs, beaucoup d'autres personnalités politiques ont pris la défense de notre sport à la suite des propos qui ont pu être tenus par les gens de ce parti.

LCI : Justement, est-ce que ces soutiens sont de nature à vous rassurer ?

Pascal Chanteur : Franchement, on n'a jamais douté. Jamais. On n'a jamais douté de la crédibilité de l'action que ce sport a pu mener depuis des années. Des erreurs, tout le monde en fait. Nous, on en a fait, le cyclisme en fait. Il a su se mettre autour de la table et travailler pour ramener de la crédibilité aux yeux de notre public. Et il n'est pas insensible à cela. Je ne suis pas en train de vous dire que tout est parfait. Des tricheurs, il y en a dans toutes les tranches de la société. Et il y en a, bien sûr, dans notre sport. Sauf que, nous, on les cherche, on les traque et, un jour, ils tombent. J'aimerais que ça soit fait, de la même manière, à peu près dans toutes les corporations, ce qui n'est pas le cas. Dans la politique, il y aurait un certain ménage à faire.

Ce qui a été dit, c'est dégueulasse. Il n'y a pas d'autres mots. À un moment donné, il faut faire preuve de mesure et de responsabilités, qui plus est ce monsieur (Jacques Boutault) qui en a. Ce genre de paroles, ça dessert les politiques. Ils pensent qu'en faisant le buzz, ils vont exister. Le problème, c'est que ces gens-là ont un mépris de classe, ils pensent que les Français sont des cons. Ils sont loin de l'être. Aujourd'hui, avec la technologie et les réseaux, ils sont beaucoup plus au fait de l'actualité que certains d'entre eux. Ils sont en partie déconnectés, ils ne se rendent plus compte de ce qu'il se passe dans la société. Ils sont tout simplement sectaires. Si on ne pense pas comme eux, on est des fous ou des idiots. Ce n'est pas le cas.