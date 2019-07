Tour de France : le Français Julian Alaphilippe remporte la troisième étape et endosse le maillot jaune

C'est bien parti ! Ce lundi, le coureur français de l'équipe Deceuninck-Quickstep, Julian Alaphilippe, s'est imposé lors de la 3e étape du Tour de France entre Binche et Épernay. grâce à cette victoire magistrale, le Français endosse le maillot jaune et se retrouve en tête du classement général devant Wout Van Aert et Steven Kruijswijk.





Alaphilippe, 27 ans, a enlevé son troisième succès d'étape dans le Tour. Il est le premier Français à porter le maillot jaune depuis Tony Gallopin en 2014. Pour la deuxième place, en haut de la côté d'arrivée, l'Australien Michael Matthews a réglé le sprint du premier peloton, sous un soleil estival.