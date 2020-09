Tour de France : le hold-up époustouflant de Pogacar

Il y a des renversements qui marquent à jamais l’histoire du Tour de France. Celui de Greg LeMond qui avait dépossédé Laurent Fignon du maillot jaune en 1989, sur le fil. II y aura aussi, désormais, ce 19 septembre 2020. La veille de l’arrivée sur les Champs-Elysées, le Tour a changé de leader. Et un "gamin" s'apprête à remporter la plus prestigieuse des courses cyclistes. Tadej Pogacar, 21 ans, a dépossédé Primoz Roglic du maillot jaune et - selon toute vraisemblance - de la victoire finale. Le jeune Slovène de 21 ans n’a pas seulement gagné l’étape. Il l’a survolée. Laissant Roglic mordre la poussière et rendre la plus belle des tuniques au sommet de la Planche des Belles Filles. Le hold-up parfait.

Roglic portait le maillot jaune depuis la sortie des Pyrénées (9e étape). Bien protégé par une équipe Jumbo ultra-dominatrice. Il abordait l'étape avec une avance de près d'une minute que tout le monde pensait gérable dans ce contre-la-montre long de 36,2 kilomètres. Mais il s'est situé constamment en retard. De 13 secondes au premier pointage intermédiaire (Km 14,5), l'écart a augmenté à 36 secondes au pied de la montée finale. Au classement de l'étape, Pogacar a repoussé le deuxième, le Néerlandais Tom Dumoulin, à plus d'une minute et vingt secondes. Il prend non seulement le maillot jaune mais aussi le maillot à pois et garde, de surcroît, la tunique de meilleur jeune.