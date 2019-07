Tour de France : Thibaut Pinot l'affirme, il sera au départ de la Grande Boucle en 2020

Mais Pinot ne veut pas ressasser le passé. Dans sa tête, il est déjà passé à autre chose. Dans un second message, accompagné d'une photo de sa victoire au Tourmalet, le Franc-Comtois promet de revenir plus fort. Et ce dès l'année prochaine. "Je ne sais pas ce que la suite de la saison me réserve mais c'est avec certitude que je serai au départ du Tour en 2020", assure-t-il. Des mots forts qui font écho à ceux de Marc Madiot, son directeur sportif, qui se disait "certain qu'on reverra du grand Pinot". "Il a déjà fait des grandes choses et il va en faire d'autres", indiquait-il. Rendez-vous donc au départ à Nice le 27 juin prochain.