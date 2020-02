(Encore) un exploit pour le XV de France !

Dix ans ! Dix ans qu'on n'avait plus vu ça. Samedi, dans le chaudron du Principality Stadium de Cardiff, où on avait promis aux moins aguerris - et ils sont nombreux (12) - de ce XV de France, un baptême du feu incandescent. Mais ne comptez pas sur cette génération pour trembler. On l'avait déjà vu face aux Anglais en ouverture du Tournoi, mais contre des Gallois portés par leur public bouillant, qui par quatre fois de suite à Cardiff, ont douché les Bleus, on pouvait douter... au moins un peu.

Sauf qu'il se passe quelque chose avec cette équipe façonnée par Fabien Galthié. Et sur la pelouse du stade qui s'appelait encore le Millennium lors de la dernière victoire tricolore au pays de Galles en 2010, les Bleus ont fait tomber le XV du Poireau (27-23) au terme d’un match héroïque. Ntamack, Dupont & co ont dompté les Dragons gallois, inscrivant trois essais et résistant ardemment aux assauts du XV du Poireau. Jusqu'au bout.

Avec cette troisième victoire, arrachée avec sang-froid dans une atmosphère étouffante (les hommes de Wayne Pivac sont revenus à quatre points à 4 minutes de la fin), l'équipe de France engrange toujours plus de confiance. De bon augure avant d'aller en Ecosse le 8 mars prochain et, surtout, de défier l'Irlande, le 14 mars au Stade de France en clôture de la compétition.