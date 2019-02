Trophée Andros : Jean-Baptiste Dubourg rafle une quatrième victoire consécutive

A Super Besse, les spectateurs ont pu suivre une jolie finale du Trophée Andros sous la neige. C'est Jean-Baptiste Dubourg qui remporte la victoire pour la quatrième fois consécutive. Il est suivi de près par Franck Lagorce et Aurélien Panis qui en sont à leur première participation.



