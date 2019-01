Une combattante de MMA donne une leçon à l'homme qui voulait lui voler son téléphone portable

"Il a fait le geste de mettre sa main sur un pistolet mais je me suis rendu compte que l'objet était trop mou", explique la combattante. "Il était vraiment proche de moi. J'ai pensé : "Si c'est une arme, il n'aura pas le temps de la dégainer". Alors je me suis levée et je lui ai donné deux coups de poing et un coup de pied. Il est tombé, puis je l'ai attrapé avec un étranglement arrière. Je l'ai ensuite assis à la place où nous étions et j'ai dit : "Maintenant, nous attendons la police". En attendant les renforts, la pro du MMA (10 victoires pour 2 défaites) a immobilisé l'homme avec une kimura, prise qui consiste à réaliser une clé de bras.





"Ça a été car il n'a pas du tout réagi après avoir pris les coups de poing. Je pense qu'il a eu peur. Il m'a demandé de le laisser partir. Je lui ai dit non. C'est lui qui m'a alors demandé d'appeler la police. Il a eu peur que je le frappe davantage je pense", poursuit Polyana Viana, qui a déposé plainte contre le voleur, qui, particulièrement amoché, a fini la soirée aux urgences.