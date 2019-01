Une statue d'Andy Murray bientôt érigée à Wimbledon

Wimbledon va rendre hommage à Andy Murray. L'Écossais de 31 ans, double vainqueur (2013 et 2016) du plus vieux tournoi du Grand Chelem, aura bientôt sa statue au All England Club, a déclaré à la BBC Richard Lewis, le directeur général du tournoi. "Nous avons toujours pensé qu'il serait juste de rendre hommage à Andy Murray pour son extraordinaire carrière au moment où il prendrait sa retraite. Je suis sûr que nous ferons quelque chose comme une statue", a déclaré l'ancien tennisman.





Devenu en 2013 le premier Britannique à remporter le tournoi anglais depuis 77 ans, "Sir Andy" pourrait ainsi être honoré comme son compatriote Fred Ferry, trois fois vainqueur de Wimbledon entre 1934 et 1936, dont la statue trône dans les allées.