Vélo ski : la discipline a organisé sa première compétition

Quelques amateurs de sport à sensation ont participé à la première compétition de vélo ski. L’événement a été organisé par Éric Barone, recordman du monde de vitesse en VTT. Son défi est de démocratiser la discipline. À la fermeture des pistes, petits et grands ont participé à la séance d’initiation au VTT sur neige, qui constitue une alternative au ski de fond ou aux raquettes.



