Vendée Globe : où et comment suivre le top départ de la course ?

Ils seront 33 au départ. 27 hommes et six femmes à prendre le large. Dimanche 8 novembre au petit matin, les concurrents vont lever l'ancre depuis les Sables-d'Olonne, à intervalle régulier. Le premier skipper quittera le ponton à 8h15, puis suivra ensuite un bateau toutes les quatre minutes, pour rejoindre la ligne de départ imaginaire de la 9e édition du Vendée Globe. Une fois que tous les Imoca auront appareillé, le coup de canon, qui sonne le coup d'envoi de près de trois mois d'aventures à la voile autour du monde, en solitaire, sans escale et sans assistance, sera donné au large à 13h02 précisément.

En ces temps de pandémie de Covid-19, la SAEM Vendée, à la barre de la course, s'est adaptée au contexte sanitaire. "Le Vendée Globe 2020-2021 restera comme un symbole, celui de notre volonté de continuer à vivre malgré les difficultés que traverse notre pays et dans le respect scrupuleux des règles sanitaires fixées par l'État", affirment les organisateurs. Ainsi, alors que 9000 spectateurs (5000 côté Chaume, 4000 côté Sables) devaient pouvoir assister à la parade des embarcations, le long du chenal, emprunté par les marins pour sortir du port, et 5000 autres en mer, le reconfinement ordonné par le président Emmanuel Macron a changé la donne. Le départ de cette 9e édition se fera finalement à huis clos, sans public.