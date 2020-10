Vendée Globe : où et comment suivre le top départ de la course ?

Ils seront 33 au départ. 27 hommes et six femmes à prendre le large. Dimanche 8 novembre au petit matin, les concurrents vont lever l'ancre depuis les Sables-d'Olonne, à intervalle régulier. Le premier skipper quittera le ponton à 8h15, puis suivra ensuite un bateau toutes les quatre minutes, pour rejoindre la ligne de départ imaginaire de la 9e édition du Vendée Globe. Une fois que tous les Imoca auront appareillé, le coup de canon, qui sonne le départ de près de trois mois d'aventure à la voile autour du monde, en solitaire, sans escale et sans assistance, sera donné à 13h02 précisément.

Vous l'aurez compris, il n'y aura pas de la place pour le monde. Mais, si vous n'avez pas la chance de faire partie de celles et ceux qui seront le pont dès l'aube, rassurez-vous, vous ne raterez rien de ce grand départ. Rendez-vous sur LCI, canal 26 de la TNT, pour suivre en direct, au plus près des marins, l'appareillage des 33 monocoques et le top départ de la course. L'événement sera également diffusé sur France Télévisions, TV Vendée ainsi que le site officiel de "L'Everest des mers".