"Le Vendée de Sam" : le journal de bord de Samantha Davies sur LCI

Habituée de "l'Everest des mers", Samantha Davies, elle, sait ce qui l'attend. La navigatrice britannique embarque pour la troisième fois sur le "VG", après une prometteuse 4e place en 2009 et un abandon en 2012 après un démâtage en course. Cette année, celle que l'on dit favorite pour un podium a accepté de vous laisser vous installer à la barre avec elle.

C'est l'aventure d'une vie qui n'est réservée qu'à une poignée d'entre nous. Ce dimanche 8 novembre, à 13h02 précisément, ils seront 33 skippers à s'élancer au large des Sables-d'Olonne pour la 9e édition du Vendée Globe, le tour du monde à la voile, en solitaire, sans escale et sans assistance. À bord de voiliers de classe IMOCA, des monocoques de 60 pieds, ces marins d'exception devront repousser leurs limites pour dompter les océans les plus hostiles de la planète. Ils devront notamment fendre les immenses étendues d'eau déchaînées du Grand Sud, où la présence humaine n'est que tolérée.

Régulièrement pendant de la course, dont le vainqueur ne sera connu au plus tôt qu'à la mi-janvier, la skippeuse de 46 ans, l'une des six femmes à prendre le départ de ce périple en solitaire, partagera sur LCI son expérience dans un carnet de bord. Dans ce journal, elle évoquera sa vie à bord, ses joies et ses galères, les faits de course qu'elle et les autres concurrents rencontreront, ainsi que son engagement pour l'association Initiatives-Cœur qui vient en aide aux enfants souffrant de graves malformations cardiaques. Avant se larguer les amarres, Sam a souhaité vous laisser un message (voir la vidéo ci-dessus).