Six femmes au départ du Vendée Globe : "En 2020, on devrait être beaucoup plus nombreuses"

Quatre ans plus tard, les femmes reviennent toutes voiles dehors. Dimanche 8 novembre, à 13h02 précisément, six concurrentes s'élanceront au large des Sables-d'Olonne : Alexia Barrier (TSE - 4myplanet), Clarisse Crémer (Banque Populaire X), Samantha Davies (Initiatives-Cœur), Isabelle Joschke (MACSF), Miranda Merron (Campagne de France) et Pip Hare (Medallia). Du jamais-vu sur la mythique course au large, qui a vu concourir sept femmes depuis sa création en 1989. "C'est une super étape franchie, sachant qu'on n'est que six à avoir fini la course. Potentiellement, on peut doubler le nombre de femmes qui ont fini le Vendée Globe", affirme à LCI Sam Davies, qui s'alignera pour la troisième fois après 2008 et 2014.

Six femmes dans le vent. Grandes absentes il y a quatre ans, elles seront six cette année à prendre le départ du tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. En 2016, seule Anna Corbella s'était préinscrite. "Quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de femmes, je me suis dit qu'on ne pouvait pas laisser partir un Vendée Globe sans femme", avait-elle confiée. Mais, faute d'avoir pu réunir un budget minimum de 700.000 euros, la navigatrice espagnole avait dû renoncer à l'aventure. Une régression pour la mixité alors que les cinq précédentes éditions avaient habitué le public à la présence d'une ou deux skippeuses sur la course.

Un enthousiasme partagé mais nuancé par la navigatrice franco-allemande Isabelle Joschke. La Bretonne d'adoption, qui a créé en 2012 l'association Horizon Mixité , milite pour plus de mixité femme-homme dans le monde de la course au large, dans le sport et la société en général. Contactée par LCI, la skippeuse de 43 ans, qui participe à son premier tour du monde en solitaire, nous livre son regard sur la présence des femmes sur le Vendée et le rôle qu'elle espère les voir jouer à l'avenir.

LCI : Vous serez six femmes au départ, il y en avait zéro en 2016. Comment l'analysez-vous ?

Isabelle Joschke : Dans mon parcours, j'ai vu le taux de femmes fluctuer. Quand j'ai couru la Solitaire du Figaro, j'ai déjà été la seule participante, alors que l'année d'avant on était quatre ou cinq. Cela n'a rien de surprenant de voir une édition où il n'y a pas de concurrente et une édition où il y en a quelques-unes. Finalement, ce serait très choquant de voir un Vendée Globe où il n'y aurait pas d'hommes, mais c'est moins choquant de voir un Vendée Globe où il y a moins de femmes parce que, de manière générale, on est sous-représentées. Certes, on est six mais, en 2020, on devrait être beaucoup plus nombreuses.

Croyez-vous que cette participation record revêt de l'épiphénomène ?

Si on est plus nombreuses encore dans quatre ans, on pourra se dire qu'on est à un tournant. Si ce n'est pas le cas, on est que dans la fluctuation. On retournera à un taux de participation assez faible. Si on est aussi peu, ce n'est pas que les sponsors ne nous font pas confiance. S'il y avait plus de femmes à se présenter, elles y arriveraient. Mais, finalement, il n'y en a pas beaucoup qui rêvent de faire le Vendée Globe. Le fond de la question est là : comment fait-on pour avoir plus de femmes qui s'engagent dans la course au large, qui font une vraie carrière ? J'ai dix-huit ans de courses au large derrière moi. Sur ce Vendée Globe, je ne suis pas là par hasard. Samantha Davies n'est pas là par hasard, Miranda Merron non plus. Il y a beaucoup d'années de pratique pour parvenir à se faire une place dans ce milieu. Aujourd'hui, il est souhaitable que les femmes qui rêvent de faire ce métier osent franchir le pas. Il y a des sponsors qui nous attendent. Certes, il n'y a pas encore eu le budget gagnant pour une participante, mais il faut qu'elles aient conscience qu'il y a de la place pour nous. On est plutôt bien accueillies dans ce métier. On n'évolue pas dans un environnement machiste, contrairement aux préjugés qu'on peut avoir.