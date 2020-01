Accident de motoneige au Québec : le père du biathlète Fabien Claude parmi les disparus

La ligne d'arrivée passée, Fabien Claude est monté sur le podium, où il a levé ses skis au ciel pour saluer son papa. "Je suis hyper satisfait de ma course, car j'avais tellement de choses dans la tête depuis hier soir (mercredi)", a-t-il confié pudiquement sur la chaîne L'Équipe , épaule de son frère Florent, également biathlète mais qui défend les couleurs de la Belgique. "On a décidé de prendre le départ avec Florent, je suis content de rendre hommage à mon père de cette façon. Je n'ai pas envie de m'étendre plus là-dessus, mais ce podium, il est pour lui. Je suis sûr qu'il est fier de nous et je suis fier de ce que j'ai fait aujourd'hui. Le but n'était pas forcément le résultat mais de faire notre course, de rendre un dernier hommage."

Au côté de Fabien sur la boîte, le leader tricolore Martin Fourcade a eu un petit mot pour la fratrie Claude. Et plus précisément pour son pote Fabien. "Je savais qu'il était capable de faire quelque chose comme ça, quelque chose de grand. Parfois, on a besoin de sens pour se réaliser, pour savoir pourquoi on fait ça. Je suis fier de Fabien, fier de toute l'équipe, on réalise tous une belle course aujourd'hui. C'est beaucoup plus que du sport, c'est de l'aventure humaine et elle réserve parfois des coups durs et c'est dans ces moments que l'on sent que les hommes qui sont autour de nous sont de grandes valeurs. Sa maman peut être fier de son fiston et de Florent", a-t-il déclaré après la course, la voix pleine d'émotion. "On avait à cœur de montrer ça à Fabien et lui a fait plus que de le montrer à tout le monde. Ce n'était pas facile de prendre le départ et on est fiers d'eux."